В Кривом Роге на предприятии «АрселорМиттал» погиб работник: что известно

Все обстоятельства будут устанавливать полицейские.

На место происшествия вызвали правоохранителей. По данному факту они начали расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности).

Отмечается, что мужчина выполнял работы с повышенной опасностью. Подробностей инцидента нет.

Как сообщают криворожские СМИ, на «АрселорМиттал» погиб 35-летний работник.

Вчера, 24 августа, в Кривом Роге на одном из предприятий произошел несчастный случай.

Сегодня ночью в селе Грушевка Криворожского района произошел пожар.

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