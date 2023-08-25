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  • В Кривом Роге на предприятии «АрселорМиттал» погиб работник: что известно

В Кривом Роге на предприятии «АрселорМиттал» погиб работник: что известно

Сегодня 13:00
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Вчера, 24 августа, в Кривом Роге на одном из предприятий произошел несчастный случай.

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Как сообщают криворожские СМИ, на «АрселорМиттал» погиб 35-летний работник.

Отмечается, что мужчина выполнял работы с повышенной опасностью. Подробностей инцидента нет.

На место происшествия вызвали правоохранителей. По данному факту они начали расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности).

Все обстоятельства будут устанавливать полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области в шахте произошел обвал: есть погибший и пострадавший. Позже стали известны детали трагедии.

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