В Кривом Роге на предприятии «АрселорМиттал» погиб работник: что известно

Как сообщают криворожские СМИ, на «АрселорМиттал» погиб 35-летний работник.
Отмечается, что мужчина выполнял работы с повышенной опасностью. Подробностей инцидента нет.
На место происшествия вызвали правоохранителей. По данному факту они начали расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности).
Все обстоятельства будут устанавливать полицейские.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области в шахте произошел обвал: есть погибший и пострадавший. Позже стали известны детали трагедии.
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