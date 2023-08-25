Спортсменка із Дніпра пройшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики: коли він відбудеться

Бажаємо дівчині перемоги!

Спортсменка із Дніпра Ярослава Магучіх пройшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Чемпіонат триває у Будапешті. Ярослава стала найкращою у кваліфікації стрибків у висоту з результатом 1,92 метра. Тепер дівчина буде змагатися за титул чемпіонки у фіналі, який відбудеться у неділю, 27 серпня.

Вітаємо Ярославу з черговою перемогою! І чекаємо на крутий результат у фіналі. Тримаємо кулаки і бажаємо удачі! – написав Лукашук.

Зазначимо, фіналістками ЧС-2023 у стрибках у висоту стали: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко (обидві – Україна), Елеонор Паттерсон, Нікола Оліслагерс (обидві – Австралія), Ламара Дістін (Ямайка), Морган Лейк (Велика Британія), Вашті Каннінгем (США), Єлена Куліченко (Кіпр), Лія Апостоловські (Словенія), Надєжда Дубовіцькая (Казахстан), Крістіна Гонзель (Німеччина), Солен Жикель (Франція).

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