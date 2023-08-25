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Стало відомо, коли запрацює автовокзал у Дніпрі, який постраждав від ракетного удару

Сьогодні 12:32
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У Дніпрі відновили роботу автовокзалу, який 24 серпня постраждав від ракетного удару.

Новости Днепра про Стало відомо, коли запрацює автовокзал у Дніпрі, який постраждав від ракетного удару

День Незалежності у Дніпрі почався з нічного ракетного обстрілу. Як виявилося згодом, від атаки постраждав центральний міський автовокзал. Учора тимчасово змінилося місце відправлення/прибуття автобусів. 

У п’ятницю, 25 серпня, автовокзал відновив свою роботу. Про це повідомив голова профспілки перевізників Дніпра Михайло Тонконогий. 

Рятувальники розібрали усі завали, а попередня експертиза будівлі встановила, що критичних пошкоджень немає, тож можна відновити повноцінну роботу автовокзалу. 

Знову працюють всі платформи станції та відновили безготівковий продаж квитків в касах автовокзалу. Щоправда, працюють не всі каси, але замовити місце можна також на сайті 24bus.com.ua, де вже доступна більшість маршрутів.

З хорошого, є також інформація, що знаменита Шаурма вже скоро повернеться на звичне для всіх городян місце. Ремонтні роботи в приміщеннях вже йдуть на повний хід, – зазначив Михайло Тонконогий. 

Нагадаємо, вночі 24 серпня по Дніпру спрямували три ракети. Одну крилату – Іскандер-К, яку вдалося збити та дві балістичні – Іскандер-М. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей. Троє з них досі перебувають у лікарні. 

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