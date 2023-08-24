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  • Удар по автовокзалу в Дніпрі: як їздять автобуси та коли все запрацює вже в штатному режимі

Удар по автовокзалу в Дніпрі: як їздять автобуси та коли все запрацює вже в штатному режимі

Сьогодні 13:50
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У Дніпрі є тимчасові зміни в роботі автовокзалу.

Новости Днепра про Удар по автовокзалу в Дніпрі: як їздять автобуси та коли все запрацює вже в штатному режимі

Через російський обстріл змінилося місце відправки/прибуття міжміських автобусів. Поки що транспорт курсує за звичним графіком, але зупиняється поблизу Курчатівського ринку та торгового комплексу “Слов’янка”.

Пасажири можуть придбати квитки на місці зупинки та за готівку.

З автостанції №2 можна добратися в Запоріжжя, Кривий Ріг, Марганець та Нікополь. Вона працює без змін за адресою проспект Богдана Хмельницького, 29Р.

Попередньо, ввечері все запрацює вже в штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей. Один Іскандер збили сили ППО, два інших збити не вдалося, позаяк це балістичні ракети та у ЗСУ немає засобів для їхнього знищення. 

На місці удару зруйновані кіоски, кафешки, аптеки та пошкоджений готель.

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Новости Днепра про Удар по автовокзалу в Дніпрі: як їздять автобуси та коли все запрацює вже в штатному режиміУкраїнська

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