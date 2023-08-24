Удар по автовокзалу в Днепре: как ездят автобусы и когда все заработает в штатном режиме

В Днепре есть временные изменения в работе автовокзала.

Из-за российских обстрелов изменилось место отправки/прибытия междугородных автобусов. Пока что транспорт курсирует по привычному графику, но останавливается вблизи Курчатовского рынка и торгового комплекса «Славянка».

Пассажиры могут купить билеты на месте остановки и за наличные.

С автостанции №2 можно добраться в Запорожье, Кривой Рог, Марганец и Никополь. Она работает без изменений по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 29г.

Предварительно вечером все заработает уже в штатном режиме.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили по Днепру ракетами. В результате обстрела пострадали семь человек. Один Искандер сбили силы ПВО, два других сбить не удалось, поскольку это баллистические ракеты и у ВСУ нет средств для их уничтожения.

На месте удара разрушены киоски, кафешки, аптеки и поврежден отель.

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