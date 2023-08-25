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СБУ знає поіменно всіх військових РФ, які причетні до теракту в Дніпрі в січні 2023

Сьогодні 10:57
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СБУ знає усіх росіян хто був причетний до удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Новости Днепра про СБУ знає поіменно всіх військових РФ, які причетні до теракту в Дніпрі в січні 2023

 

СБУ ідентифікувала всіх військовослужбовців полку, який знищив будинок в Дніпрі в січні 2023 року. 

Про це в ефірі програми “Невідворотне покарання” розповів заступник очільника СБУ Сергій Наумюк.

Мова про 52-ий важкий бомбардувальний авіаційний полк. Встановити вдалося командира, начальника штабу, штурманів і навіть інженера. Командиру полку Олегу Тимошину вже оголошено підозру. Йому світить довічне ув’язнення. 

Крім будинку в Дніпрі, цей полк причетний до теракту в Одесі та Кременчуці. 

Нагадаємо, удар по багатоповерхівці на Перемозі – один із найкривавіших терактів РФ на території України. Потужну ракету Х-22 запустили в житловий будинок. Тоді загинуло 44 людини, ще понад 80 отримали поранення різного ступень тяжкості. Сотні людей втратили свої домівки. 

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Новости Днепра про СБУ знає поіменно всіх військових РФ, які причетні до теракту в Дніпрі в січні 2023Українська

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