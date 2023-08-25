На Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося та коли

Сьогодні, 25 серпня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає виробничий вибух.
Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, виробничий вибух контролюється, тому причин для занепокоєння немає.
Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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