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На Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося та коли

Сьогодні 09:00
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Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося та коли

Сьогодні, 25 серпня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає виробничий вибух.

Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, виробничий вибух контролюється, тому причин для занепокоєння немає.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося та колиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося та колиРусский

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