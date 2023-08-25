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  • СБУ знает поименно всех военных РФ, причастных к теракту в Днепре в январе 2023 года

СБУ знает поименно всех военных РФ, причастных к теракту в Днепре в январе 2023 года

Сегодня 10:57
просмотров

СБУ знает всех россиян, кто был причастен к удару по многоэтажке в Днепре.

Новости Днепра про СБУ знает поименно всех военных РФ, причастных к теракту в Днепре в январе 2023 года

СБУ идентифицировала всех военнослужащих полка, уничтожившего здание в Днепре в январе 2023 года.

Об этом в эфире программы «Неотвратимое наказание» рассказал заместитель главы СБУ Сергей Наумюк.

Речь о 52-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Установить удалось командира, начальника штаба, штурманов и даже инженера. Командиру полка Олегу Тимошину уже объявлено подозрение. Ему светит пожизненное заключение.

Помимо дома в Днепре этот полк причастен к теракту в Одессе и Кременчуге.

Напомним, удар по многоэтажке на Победе – один из самых кровавых терактов РФ на территории Украины. Мощную ракету Х-22 запустили в жилой дом. Тогда погибли 44 человека, еще более 80 получили ранения различной степени тяжести. Сотни людей потеряли свои дома.

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Новости Днепра про СБУ знает поименно всех военных РФ, причастных к теракту в Днепре в январе 2023 годаУкраїнська Новости Днепра про СБУ знает поименно всех военных РФ, причастных к теракту в Днепре в январе 2023 годаРусский

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