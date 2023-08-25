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Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракету

Сьогодні 08:00
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Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракету

Цієї ночі росіяни знову атакували Дніпропетровщину.

Так, наші захисники з ПвК “Схід” збили над регіоном ворожий безпілотник та ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, з “Граду” та важкої артилерії росіяни били по Нікопольщині. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин.

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракету

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракету

Вранці російська армія знову атакувала Нікополь. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід. 

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракету

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракету

На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

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Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракетуУкраїнська Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракетуРусский

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