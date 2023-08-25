Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракету

Цієї ночі росіяни знову атакували Дніпропетровщину.
Так, наші захисники з ПвК “Схід” збили над регіоном ворожий безпілотник та ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, з “Граду” та важкої артилерії росіяни били по Нікопольщині. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин.
Вранці російська армія знову атакувала Нікополь. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.
На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Читайте також:
Автор:
Потрібна ваша допомога!
24 серпня на шахті у Кривому Розі сталася надзвичайна ситуація.
Водія госпіталізували.
Сьогодні вночі росіяни вдарили по Дніпру ракетами.