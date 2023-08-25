Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник та ракету

Дякуємо нашим захисникам!

Цієї ночі росіяни знову атакували Дніпропетровщину.

Так, наші захисники з ПвК “Схід” збили над регіоном ворожий безпілотник та ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, з “Граду” та важкої артилерії росіяни били по Нікопольщині. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин.

Вранці російська армія знову атакувала Нікополь. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.

На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

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