Виконував бойове завдання: у бою за Україну загинув 35-річний сержант з Дніпропетровщини

Світла пам'ять!

7 серпня на Херсонщині під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Артем Журавель. Йому було всього 35 років.

Про це повідомили у Кам’янській міській раді.

Артем народився 19 травня 1988 року в Дніпродзержинську. 2003 року закінчив 9 класів середньої загальноосвітньої школи №23, 2007-го – Дніпродзержинський індустріальний технікум. Працював на ДМК. З 2017 по 2021 рік перебував на контракті у Збройних Силах України. Був учасником АТО. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. У перший день повномасштабного вторгнення рф став на захист України.

У нього залишилися мати, дві сестри та кохана дівчина.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна!

Вічна пам’ять і слава Герою!

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