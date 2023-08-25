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  • Стало известно, когда заработает автовокзал в Днепре, пострадавший от ракетного удара

Стало известно, когда заработает автовокзал в Днепре, пострадавший от ракетного удара

Сегодня 12:32
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В Днепре возобновлена работа автовокзала, который 24 августа пострадал от ракетного удара.

Новости Днепра про Стало известно, когда заработает автовокзал в Днепре, пострадавший от ракетного удара

День Независимости в Днепре начался с ночных ракетных обстрелов. Как выяснилось позже, от атаки пострадал центральный городской автовокзал. Вчера временно изменилось место отправки/прибытия автобусов.

В пятницу, 25 августа, автовокзал возобновил свою работу. Об этом сообщил глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Спасатели разобрали все завалы, а предварительная экспертиза здания установила, что критических повреждений нет, так что можно возобновить полноценную работу автовокзала.

Вновь работают все платформы станции и возобновили безналичную продажу билетов в кассах автовокзала. Правда, работают не все кассы, но заказать место можно также на сайте 24bus.com.ua, где уже доступно большинство маршрутов.

Из хорошего есть также информация, что знаменитая Шаурма уже скоро вернется на привычное для всех горожан место. Ремонтные работы в помещениях уже идут полным ходом, — отметил Михаил Тонконогий.

Напомним, ночью 24 августа по Днепру направили три ракеты. Одну крылатую – Искандер-К, которую удалось сбить и две баллистические – Искандер-М. В результате обстрела пострадали 10 человек. Трое из них до сих пор находятся в больнице.

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