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  • Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра

Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра

Сегодня 19:23
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В больницах Днепра лечат троих травмированных в результате ночного ракетного удара 24 августа.

Новости Днепра про Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра

Как сообщила врач медучреждения Татьяна, скорая доставила в больницы четырех раненых. Еще одна женщина после осмотра решила лечиться амбулаторно. Уже к утру, за помощью обратился мужчина, поранившийся, когда помогал устранять последствия удара. У него резана рана нижней конечности, он лечится дома.

До сих пор в больнице Днепра находятся три человека. У всех них осколочные ранения, рваные и резаные травмы. У одного мужчины – перелом локтевой кости. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.

Все пострадавшие нуждаются в психологической помощи.

Самому старшему раненому — 56 лет, самому младшему — 38.

Напомним, ранее мы сообщали, что количество раненых в результате ракетного удара по Днепру возросло до 10.

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