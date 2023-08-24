Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра

Как сообщила врач медучреждения Татьяна, скорая доставила в больницы четырех раненых. Еще одна женщина после осмотра решила лечиться амбулаторно. Уже к утру, за помощью обратился мужчина, поранившийся, когда помогал устранять последствия удара. У него резана рана нижней конечности, он лечится дома.
До сих пор в больнице Днепра находятся три человека. У всех них осколочные ранения, рваные и резаные травмы. У одного мужчины – перелом локтевой кости. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.
Все пострадавшие нуждаются в психологической помощи.
Самому старшему раненому — 56 лет, самому младшему — 38.
Напомним, ранее мы сообщали, что количество раненых в результате ракетного удара по Днепру возросло до 10.
Читайте также:
Автор:
В Покрове похоронят 56-летнего Михаила Коломойца.
В Днепре разоблачили очередного "решала", который отмазывал людей от мобилизации.
Днепряне дали вторую жизнь пластику!
Курьезный случай произошел в одном из медучреждений Днепра.
В Покрове похоронят 56-летнего Михаила Коломойца.
В Днепре разоблачили очередного "решала", который отмазывал людей от мобилизации.
Днепряне дали вторую жизнь пластику!
Курьезный случай произошел в одном из медучреждений Днепра.
В Днепре ко Дню Независимости на разных локациях установили 5 фортепиано. Все они расписаны в патриотическом стиле.
В профилактических целях врачи рекомендуют всем женщинам проходить маммографию. Для тех, кому уже исполнилось 40 лет, а также тех, кто моложе, но может находится в зоне риска – их прямые родственники болели раком, делать это необходимо каждый год. Женщинам в…
В Днепре с 1 сентября заработают почти все школы, а вот с садиками все сложнее.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
24 августа на шахте в Кривом Роге произошла чрезвычайная ситуация.
В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая стала предвестником независимости, а позже, 24 августа 1991 года был принят и Акт провозглашения независимости Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!