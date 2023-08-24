Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла

Сьогодні вночі росіяни вдарили по Дніпру ракетами.

Одну із них вдалося збити, інші влучили у центральний автовокзал. На місці “прильоту” розтрощені кіоски та кафешки. Лиха наробила і вибухова хвиля. Пошкоджені банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків. А ще – житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

На жаль, стало відомо, що кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 10 (раніше повідомляли про сімох).

Про це розповів Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості.

На фото – єдине, на що здатен «руський мир». Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі, – написав Лисак та опублікував фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується.

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