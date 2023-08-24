Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла

Сьогодні 12:21
просмотров

Сьогодні вночі росіяни вдарили по Дніпру ракетами.

Новости Днепра про Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла

Одну із них вдалося збити, інші влучили у центральний автовокзал. На місці “прильоту” розтрощені кіоски та кафешки. Лиха наробила і вибухова хвиля. Пошкоджені банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків. А ще – житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

На жаль, стало відомо, що кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 10 (раніше повідомляли про сімох).

Про це розповів Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості.

На фото – єдине, на що здатен «руський мир». Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі, – написав Лисак та опублікував фото.

Новости Днепра про Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла

Новости Днепра про Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла

Новости Днепра про Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла

Новости Днепра про Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла

Новости Днепра про Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується.

Читайте також:

Новости Днепра про Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зрослаУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий
Новини Дніпра
Сьогодні 12:05
На Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий

На Дніпропетровщині сталася трагедія.

У Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується
Новини Дніпра
Сьогодні 11:55
У Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується

Через удар по Дніпру є незначні зміни в роботі транспорту.

Повна антисанітарія та голод: у Кривому Розі з неблагополучної сім’ї вилучили 5 дітей
Новини Дніпра
Сьогодні 11:45
Повна антисанітарія та голод: у Кривому Розі з неблагополучної сім’ї вилучили 5 дітей

Сім'я живе у квартирі в Саксаганському районі міста.

У Кривому Розі судили вуличну продавчиню зі стихійного ринку: як її покарали
Новини Дніпра
Сьогодні 11:02
У Кривому Розі судили вуличну продавчиню зі стихійного ринку: як її покарали

У Кривому Розі судили вуличну продавчиню.

Наверх