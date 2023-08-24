Повна антисанітарія та голод: у Кривому Розі з неблагополучної сім’ї вилучили 5 дітей

Працівники Служби у справах дітей завітали до неблагополучної сім’ї для перевірки. Соцпрацівники виявили, що 5 дітей знаходилися у повній антисанітарії, голодні та ще й без нагляду дорослих.
Тому було вирішено вилучити малюків із сім’ї.
Про це повідомили у Виконавчому комітеті Саксаганської районної у місті ради.
Служба у справах дітей району вилучила 5 малюків з неблагополучної сім’ї через неналежне виконання батьками своїх обов’язків, – йдеться у повідомленні.
Подальшою долею дітлахів займеться орган опіки та піклування виконкому. Зараз діти перебувають у повній безпеці.
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