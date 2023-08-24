У Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується

Через удар по Дніпру є незначні зміни в роботі транспорту.

Про це повідомили в Дніпровській міськраді.

Так, через обстріли було пошкоджено контактну лінію тролейбусів та трамваїв, яка пролягала поруч з місцем прильоту. Наразі комунальникам вдалося її відремонтувати. Втім, зміни в роботі транспорту таки є.

Тимчасово не буде зупинки біля Автовокзалу в напрямку площі Вокзальної та в зворотному напрямку. Це стосується тролейбуса №5 та трамваїв № 11, 14, 15.

Весь інший транспорт працює в штатному режимі, а про відновлення зупинки повідомлять додатково.

Що ж стосується перевезень з Автовокзалу, то відправлення частини автобусів здійснюється від Курчатівського та Слов’янського ринків – за розкладом.

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