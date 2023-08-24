Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується

У Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується

Сьогодні 11:55
просмотров

Через удар по Дніпру є незначні зміни в роботі транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується

Про це повідомили в Дніпровській міськраді. 

Так, через обстріли було пошкоджено контактну лінію тролейбусів та трамваїв, яка пролягала поруч з місцем прильоту. Наразі комунальникам вдалося її відремонтувати. Втім, зміни в роботі транспорту таки є.

Тимчасово не буде зупинки біля Автовокзалу в напрямку площі Вокзальної та в зворотному напрямку. Це стосується тролейбуса №5 та трамваїв № 11, 14, 15. 

Весь інший транспорт працює в штатному режимі, а про відновлення зупинки повідомлять додатково. 

Що ж стосується перевезень з Автовокзалу, то відправлення частини автобусів здійснюється від Курчатівського та Слов’янського ринків – за розкладом. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосуєтьсяУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Потрощені кіоски та кафе: з’явилися нові фото з місця “прильоту” по Дніпру 24 серпня
Новини Дніпра
Сьогодні 10:27
Потрощені кіоски та кафе: з’явилися нові фото з місця “прильоту” по Дніпру 24 серпня

У День Незалежності росіяни вдарили по Дніпру ракетами.

Ігнат розповів, якими ракетами окупанти вдарили вночі по Дніпру: “Іскандер-К” збили
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Ігнат розповів, якими ракетами окупанти вдарили вночі по Дніпру: “Іскандер-К” збили

Сьогодні вночі близько 2:30 у Дніпрі пролунали кілька потужних вибухів.

У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
У Дніпрі на стоянці неподалік АЗС сталася пожежа: пошкоджено три автомобілі

Учора, 23 серпня, на вулиці Марії Лисиченко сталася пожежа.

Росіяни вночі вдарили ракетами по транспортному об’єкту у Дніпрі: постраждали 7 людей
Новини Дніпра
Сьогодні 07:41
Росіяни вночі вдарили ракетами по транспортному об’єкту у Дніпрі: постраждали 7 людей

Сьогодні уночі у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Наверх