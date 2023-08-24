Количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло

Сегодня ночью россияне ударили по Днепру ракетами.

Одну из них удалось сбить, другие попали в центральный автовокзал. На месте «прилета» разбиты киоски и кафешки. Беды наделала и взрывная волна. Повреждены банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков. А еще – жилые дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

К сожалению, стало известно, что количество пострадавших из-за ракетного удара возросло до 10 (ранее сообщалось о семи).

Об этом рассказал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, сейчас в больнице – три человека. Это 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести.

На фото – единственное, на что способен «русский мир». Уничтожать все, к чему прикасается. Так выглядит транспортный объект, по которому террористы попали ночью, – написал Лысак и опубликовал фото.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за ракетного обстрела есть изменения в работе транспорта: каких маршрутов касается.

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