В одном из городов Днепропетровской области сегодня будет громко: что произошло

Сегодня, 24 августа, на Днепропетровщине будет громко — в Кривом Роге будут раздаваться взрывы.
Так, с 9:00 до 15:00 в этом городе промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.
Кроме того, в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Все взрывы контролируются, поэтому причин для беспокойства нет!
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