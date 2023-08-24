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  • Потрощені кіоски та кафе: з’явилися нові фото з місця “прильоту” по Дніпру 24 серпня

Потрощені кіоски та кафе: з’явилися нові фото з місця “прильоту” по Дніпру 24 серпня

Сьогодні 10:27
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У День Незалежності росіяни вдарили по Дніпру ракетами.

Новости Днепра про Потрощені кіоски та кафе: з'явилися нові фото з місця

Вночі 24 серпня росіяни вдарили ракетами по Дніпру. Містяни чули щонайменше три потужних вибухи. Як повідомив вранці очільник ОВА Сергій Лисак, ворог вдарив по транспортному підприємству. Семеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Це троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. У них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На місці “прильоту” розтрощені кіоски та кафешки. Лиха наробила і вибухова хвиля. Пошкоджені банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків. А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, по Дніпру били з Криму та Ростова. Одну ракету Іскандер-К вдалося знищити силам ППО, а ось дві балістичні Іскандер-М, які запустили з території Росії – збити не вдалося. 

Видання “Укрінформ” показало нові фото з місця “прильоту”.

Новости Днепра про Потрощені кіоски та кафе: з'явилися нові фото з місця

Новости Днепра про Потрощені кіоски та кафе: з'явилися нові фото з місця

Новости Днепра про Потрощені кіоски та кафе: з'явилися нові фото з місця

Новости Днепра про Потрощені кіоски та кафе: з'явилися нові фото з місця

Новости Днепра про Потрощені кіоски та кафе: з'явилися нові фото з місця

Новости Днепра про Потрощені кіоски та кафе: з'явилися нові фото з місця

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Новости Днепра про Потрощені кіоски та кафе: з'явилися нові фото з місця Українська

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