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  • В Днепре на ж/м Красный Камень вчера запускали салюты: что говорят в полиции

В Днепре на ж/м Красный Камень вчера запускали салюты: что говорят в полиции

Сегодня 09:35
просмотров

Вчера вечером, около 22:00, на улице Большая Диевская неизвестный мужчина запускал салюты.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Красный Камень вчера запускали салюты: что говорят в полиции

Местные жители сильно испугались и сразу позвонили в полицию.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.

Журналисту dnepr.info сообщили, что нарушителя разыскали – это 36-летний мужчина. В отношении него полицейские составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, салюты и петарды в Украине – под запретом!

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