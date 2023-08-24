На Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий

У шахті «Тернівська» Криворізького залізорудного комбінату стався обвал. У цей час там перебували гірники.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Зазначається, що обвал стався під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
На жаль, внаслідок нещасного випадку 43-річний чоловік загинув, ще один працівник 39 років постраждав.
На місці тривають слідчі дії.
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