На Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий

На Дніпропетровщині сталася трагедія.

У шахті «Тернівська» Криворізького залізорудного комбінату стався обвал. У цей час там перебували гірники.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Зазначається, що обвал стався під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

На жаль, внаслідок нещасного випадку 43-річний чоловік загинув, ще один працівник 39 років постраждав.

На місці тривають слідчі дії.

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