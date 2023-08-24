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На Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий

Сьогодні 12:05
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На Дніпропетровщині сталася трагедія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий

У шахті «Тернівська» Криворізького залізорудного комбінату стався обвал. У цей час там перебували гірники.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Зазначається, що обвал стався під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

На жаль, внаслідок нещасного випадку 43-річний чоловік загинув, ще один працівник 39 років постраждав.

На місці тривають слідчі дії.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалийУкраїнська

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