Скільки постраждалих внаслідок ракетного удару 24 серпня досі в лікарнях Дніпра

У лікарнях Дніпра лікують трьох травмованих внаслідок нічного ракетного удару 24 серпня.

Як повідомила лікарка медзакладу Тетяна, швидка доставила до лікарень чотирьох поранених. Ще одна жінка після огляду вирішила лікуватися амбулаторно. Вже на ранок, за допомогою звернувся чоловік, який поранився, коли допомагав усувати наслідки удару. У нього різана рана нижньої кінцівки, він лікується вдома.

Досі в лікарні Дніпра перебуває троє людей. У всіх них осколкові поранення, рвані та різані травми. У одного чоловіка – перелом ліктьової кістки. Стан постраждалих оцінюють, як середньої тяжкості.

Усі постраждалі потребують психологічної допомоги.

Найстаршому пораненому — 56 років, наймолодшому — 38.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 10.

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