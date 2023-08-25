Через Дніпро запустили додаткову електричку до Краматорська: графік руху

Укрзалізниця запустить електричку з Дніпропетровщини до Краматорська.

Новий рейс анонсувати в Укрзалізниці.

З 2 вересня почне курсувати поїзд Краматорськ – Верхівцеве – Краматорськ, який прямуватиме через Павлоград, Новомосковськ, Дніпро та Кам’янське.

Увесь маршрут триватиме 6 годин, а вартість квитка складе 100 гривень.

Також вже опублікували детальний маршрут та розклад електрички.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про “спартанські” умови у потягу, який курсує із Дніпра до Трускавця.

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