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Через Дніпро запустили додаткову електричку до Краматорська: графік руху

Сьогодні 10:32
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Укрзалізниця запустить електричку з Дніпропетровщини до Краматорська.

Новости Днепра про Через Дніпро запустили додаткову електричку до Краматорська: графік руху

Новий рейс анонсувати в Укрзалізниці. 

З 2 вересня почне курсувати поїзд Краматорськ – Верхівцеве – Краматорськ, який прямуватиме через Павлоград, Новомосковськ, Дніпро та Кам’янське.

Увесь маршрут триватиме 6 годин, а вартість квитка складе 100 гривень. 

Також вже опублікували детальний маршрут та розклад електрички. 

Новости Днепра про Через Дніпро запустили додаткову електричку до Краматорська: графік руху

Нагадаємо, раніше ми розповідали про “спартанські” умови у потягу, який курсує із Дніпра до Трускавця.

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Новости Днепра про Через Дніпро запустили додаткову електричку до Краматорська: графік рухуУкраїнська

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