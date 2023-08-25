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У Дніпропетровській області зникла дитина

Сьогодні 14:03
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Треба допомога.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області зникла дитина

У Дніпропетровській області шукають 14-річну Анастасію Василькову.

За словами поліції, дитина пішла з дому в Павлограді й досі не повернулася.

Усіх небайдужих просять допомогти у пошуках.

Рідні розповіли, що Анастасія вийшла з дому близько 9:00 п’ятниці, 25 серпня. Де вона зараз не відомо, зв’язку з дитиною немає. Про це йдеться у дописі «Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області».

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст – близько 155 сантиметрів, худорлява статура, темно-русяве волосся до плечей, сірі очі.

Була одягнута: блакитні шорти, блакитна майка, чорно-рожеві кросівки.

Якщо ви бачили Анастасію, або знаєте, де вона може знаходитися, – зверніться у поліцію за номером (066) 283-53-06, або ж на лінію «102». Будь-яка інформація може виявитися корисною.

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