У Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув працівник: що відомо

Учора, 24 серпня, у Кривому Розі на одному із підприємств стався нещасний випадок.

Як повідомляють криворізькі ЗМІ, на “АрселорМіттал” загинув 35-річний працівник.

Зазначається, що чоловік виконував роботи з підвищеною небезпекою. Подробиць інциденту немає.

На місце події викликали правоохоронців. За даним фактом вони розпочали розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки).

Усі обставини будуть встановлювати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий. Пізніше стали відомі деталі трагедії.

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