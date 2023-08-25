У Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув працівник: що відомо

Як повідомляють криворізькі ЗМІ, на “АрселорМіттал” загинув 35-річний працівник.
Зазначається, що чоловік виконував роботи з підвищеною небезпекою. Подробиць інциденту немає.
На місце події викликали правоохоронців. За даним фактом вони розпочали розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки).
Усі обставини будуть встановлювати поліцейські.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий. Пізніше стали відомі деталі трагедії.
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Нейрохірург Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Андрій Сірко став…
Сьогодні вночі у селі Грушівка Криворізького району сталася пожежа.
Світла пам'ять!
Без паніки!