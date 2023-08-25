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  • У Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув працівник: що відомо

У Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув працівник: що відомо

Сьогодні 13:00
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Учора, 24 серпня, у Кривому Розі на одному із підприємств стався нещасний випадок.

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Як повідомляють криворізькі ЗМІ, на “АрселорМіттал” загинув 35-річний працівник.

Зазначається, що чоловік виконував роботи з підвищеною небезпекою. Подробиць інциденту немає.

На місце події викликали правоохоронців. За даним фактом вони розпочали розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки).

Усі обставини будуть встановлювати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у шахті стався обвал: є загиблий та постраждалий. Пізніше стали відомі деталі трагедії.

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