Врятував сотні воїнів: нейрохірург із Дніпра став «Національною легендою України»

Нейрохірург Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Андрій Сірко став «Національною легендою України»!

Цю відзнаку видатному медику особисто вручив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни нейрохірург провів понад 700 операцій пораненим військовим і врятував сотні життів. Андрій Сірко оперує пацієнтів із тяжкими проникаючими пораненнями черепа та головного мозку. Це надскладні оперативні втручання.

З рук президента України Володимира Зеленського у Маріїнському палаці я отримав високу державну нагороду «Національна Легенда України». За словами президента: «Ця нагорода – це вдячність за те, що Ви прославляли та прославляєте нашу країну, працюєте, служите, бороните нашу Україну». Я твердо впевнений і відверто сказав пану президенту: «Всі лікарі сучасної України справжні Герої. Не лише я, а вся Лікарня Мечникова – Національна Легенда України», – прокоментував цю подію Андрій Сірко на своїй сторінці у ФБ.

Ми дякуємо лікарю за врятовані життя та бажаємо йому міцного здоров’я!

Зазначимо, відзнака президента України «Національна легенда України» — це державна нагорода, що встановлена для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Читайте також:

Українська

Автор: