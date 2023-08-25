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Врятував сотні воїнів: нейрохірург із Дніпра став «Національною легендою України»

Сьогодні 11:31
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Нейрохірург Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Андрій Сірко став «Національною легендою України»!

Новости Днепра про Врятував сотні воїнів: нейрохірург із Дніпра став «Національною легендою України»

Цю відзнаку видатному медику особисто вручив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни нейрохірург провів понад 700 операцій пораненим військовим і врятував сотні життів. Андрій Сірко оперує пацієнтів із тяжкими проникаючими пораненнями черепа та головного мозку. Це надскладні оперативні втручання.

З рук президента України Володимира Зеленського у Маріїнському палаці я отримав високу державну нагороду «Національна Легенда України». За словами президента: «Ця нагорода – це вдячність за те, що Ви прославляли та прославляєте нашу країну, працюєте, служите, бороните нашу Україну». Я твердо впевнений і відверто сказав пану президенту: «Всі лікарі сучасної України справжні Герої. Не лише я, а вся Лікарня Мечникова – Національна Легенда України», – прокоментував цю подію Андрій Сірко на своїй сторінці у ФБ.

Ми дякуємо лікарю за врятовані життя та бажаємо йому міцного здоров’я!

Зазначимо, відзнака президента України «Національна легенда України» — це державна нагорода, що встановлена для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

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