Врятував сотні воїнів: нейрохірург із Дніпра став «Національною легендою України»

Цю відзнаку видатному медику особисто вручив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни нейрохірург провів понад 700 операцій пораненим військовим і врятував сотні життів. Андрій Сірко оперує пацієнтів із тяжкими проникаючими пораненнями черепа та головного мозку. Це надскладні оперативні втручання.
З рук президента України Володимира Зеленського у Маріїнському палаці я отримав високу державну нагороду «Національна Легенда України». За словами президента: «Ця нагорода – це вдячність за те, що Ви прославляли та прославляєте нашу країну, працюєте, служите, бороните нашу Україну». Я твердо впевнений і відверто сказав пану президенту: «Всі лікарі сучасної України справжні Герої. Не лише я, а вся Лікарня Мечникова – Національна Легенда України», – прокоментував цю подію Андрій Сірко на своїй сторінці у ФБ.
Ми дякуємо лікарю за врятовані життя та бажаємо йому міцного здоров’я!
Зазначимо, відзнака президента України «Національна легенда України» — це державна нагорода, що встановлена для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.
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