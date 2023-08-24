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З’явилися деталі трагедії на шахті у Кривому Розі

Сьогодні 16:01
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24 серпня на шахті у Кривому Розі сталася надзвичайна ситуація.

Новости Днепра про З'явилися деталі трагедії на шахті у Кривому Розі

Гірничорятувальники прокоментували смерть працівника шахти «Тернівська» КЗРК. 

Відомо, що аварія сталася о 5:05 на глибині 1425 метрів під поверхнею землі. Травмувалися двоє прохідників дільниці №3, один з них помер на місці. Чоловіку було 43 роки. На поверхню людей підняли 17 гірничорятувальників. 

39-річному травмованому працівнику надали невідкладну допомогу та госпіталізували. 

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Новости Днепра про З'явилися деталі трагедії на шахті у Кривому РозіУкраїнська

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