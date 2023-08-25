На Рівненщині мати втопила у кар’єрі двох своїх синів: загиблим було 6 та 7 років

Жахлива подія сталася 23 серпня у Вараському районі Рівненської області.

Як встановили правоохоронці, 42-річна жінка зі своїми синами 6 та 7 років пішли купатися на місцевому кар’єрі. З невідомих причин жінка почала топити власних дітей.

Як повідомляють у Рівненській прокуратурі, старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати.

У пресслужбі поліції Рівненщини додають, що невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.

Із 42-річною жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася. У четвер, 24 серпня, жінці вручили підозру за ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох дітей). Їй загрожує мінімум 15 років ув’язнення, а максимально – довічне позбавлення волі. Наразі вона перебуває у СІЗО.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: