Сотни людей в пригороде и Днепре остались без воды: когда ее вернут

В Днепре и пригороде 25 августа много отключений воды.

Об отключении и сроках восстановления водоснабжения сообщили в КП Днепрводоканал.

Из-за проведения аварийных работ на теплораспределительном пункте «Теплоэнерго» нет воды:

просп. Слобожанский,104,106,108,129,135,137,139,141,121,123,125,127,127а,127б,119,117,115,115б,111,111а,109,

ул. Холодильная, 2,

ул. Старочумацская,13,

ул. Батумская, 7.

Из-за проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по:

ул. 20-летие Победы, 35-37.

В связи с проведением аварийных работ по ул. Центральная, 52 в Новоалександровке прекращено водоснабжение улиц:

Центральная,

Мичурина,

Школьно,

Украинский,

пер. Тихий.

В связи с проведением аварийных работ на ул. А. Шепарда, 29 прекращено водоснабжение по:

ул. А. Шепарда, 25, 27

ул. Строителей, 28.

В связи с проведением аварийных работ на ул. Ламаная, 17 прекращено водоснабжение по:

ул. Ламаная ,17

ул. П. Ниринберга,10.

В связи с проведением аварийных работ по пер. Бахчисарайский, 2 прекращено водоснабжение по:

пров. Бахчисарайский, 2

ул. Детальстроевская, 2.

В связи с проведением аварийных работ на ул. Кислородная, 2 прекращено водоснабжение улиц:

Кислородная,

Сагайдачного.

В связи с проведением аварийных работ на ул. Тихое в Новоалександровке прекращено водоснабжение:

пос. Ракшивка,

пос. Каменка,

пос. Волошское.

Всюду водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: