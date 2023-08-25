Сотни людей в пригороде и Днепре остались без воды: когда ее вернут

Об отключении и сроках восстановления водоснабжения сообщили в КП Днепрводоканал.
Из-за проведения аварийных работ на теплораспределительном пункте «Теплоэнерго» нет воды:
просп. Слобожанский,104,106,108,129,135,137,139,141,121,123,125,127,127а,127б,119,117,115,115б,111,111а,109,
ул. Холодильная, 2,
ул. Старочумацская,13,
ул. Батумская, 7.
Из-за проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по:
ул. 20-летие Победы, 35-37.
В связи с проведением аварийных работ по ул. Центральная, 52 в Новоалександровке прекращено водоснабжение улиц:
Центральная,
Мичурина,
Школьно,
Украинский,
пер. Тихий.
В связи с проведением аварийных работ на ул. А. Шепарда, 29 прекращено водоснабжение по:
ул. А. Шепарда, 25, 27
ул. Строителей, 28.
В связи с проведением аварийных работ на ул. Ламаная, 17 прекращено водоснабжение по:
ул. Ламаная ,17
ул. П. Ниринберга,10.
В связи с проведением аварийных работ по пер. Бахчисарайский, 2 прекращено водоснабжение по:
пров. Бахчисарайский, 2
ул. Детальстроевская, 2.
В связи с проведением аварийных работ на ул. Кислородная, 2 прекращено водоснабжение улиц:
Кислородная,
Сагайдачного.
В связи с проведением аварийных работ на ул. Тихое в Новоалександровке прекращено водоснабжение:
пос. Ракшивка,
пос. Каменка,
пос. Волошское.
Всюду водоснабжение будет восстановлено в течение дня.
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