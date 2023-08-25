В Ровенской области мать утопила в карьере двух своих сыновей: погибшим было 6 и 7 лет

Как установили правоохранители, 42-летняя женщина со своими сыновьями 6 и 7 лет пошли купаться на местном карьере. По неизвестным причинам женщина начала топить своих детей.
Как сообщают в Ровенской прокуратуре, старшего сына она с применением физического принуждения погрузила в воду и удерживала его в таком положении до того момента, когда он перестал сопротивляться. Выйдя на берег, взяла за руку младшего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать.
В пресс-службе полиции Ровенской области добавляют, что вскоре к водоему прибежал 37-летний отец: одного из сыновей он сумел достать. Реанимационные мероприятия не принесли результата – мальчик умер. Другого ребенка достали водолазы.
С 42-летней женщиной общались следователи с привлечением профильных специалистов. В совершенном она призналась. В четверг, 24 августа, женщине вручили подозрение по ст. 115 УКУ (преднамеренное убийство двоих детей). Ей грозит минимум 15 лет заключения, а максимально – пожизненное лишение свободы. В настоящее время она находится в СИЗО.
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