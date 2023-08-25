На Днепропетровщине горел частный дом: погиб дедушка

Сегодня ночью в селе Грушевка Криворожского района произошел пожар.

Там на улице Садовой горел одноэтажный дом.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:46.

Спасатели оперативно прибыли на место. Пожар локализовали в 03:45 и ликвидировали в 4:30.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 38 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации возгорания ГСЧС-ники обнаружили 72-летнего мужчину без признаков жизни.

К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Савченко ночью горел склад: пожар тушили 19 спасателей.

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