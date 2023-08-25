На Днепропетровщине горел частный дом: погиб дедушка

Там на улице Садовой горел одноэтажный дом.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:46.
Спасатели оперативно прибыли на место. Пожар локализовали в 03:45 и ликвидировали в 4:30.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 38 кв. м.
К сожалению, во время ликвидации возгорания ГСЧС-ники обнаружили 72-летнего мужчину без признаков жизни.
К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Савченко ночью горел склад: пожар тушили 19 спасателей.
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