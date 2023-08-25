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В Днепре «подожгли» москву (ВИДЕО)

Сегодня 10:27
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Хоть пока это визуализация, но обычно мысли материализуются!

Новости Днепра про В Днепре

В Днепре вчера «подожгли» москву, правда, пока только в визуализации.

Так, на одном из домов на улице Кондратюка транслировали с проектора видео с горящей москвой.

Кто именно это сделал – неизвестно, но местные жители были в восторге от такого. Многие фотографировали москву в огне.

Надеемся, что скоро это видео станет реальностью!

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