Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины

О печальном известии сообщили в Покровской территориальной общине.
Михаил Коломоец присоединился к Силам обороны в марте 2022 года. На войну пошел с сыном. К сожалению, 2 апреля 2023 года он погиб, защищая Часовой Яр на Донбассе.
Михаил Васильевич родился в Новомосковске 15 марта 1967 года. Сначала учился в Коломийцевской средней школе, затем – в Высшем профессиональном училище №75 по специальности «Водитель-электрик».
С 1985 по 1987 год проходил срочную службу в Афганистане. В мирное время работал водителем, вместе с семьей занимался теплицами.
«Больше всего в мире любил свою семью, с уважением теплотой говорил о своей жене, гордился своими детьми. Михаил Васильевич всегда был спокоен, общителен, мудр, рассудителен, хорош собеседник, человек искренней души, таким и останется в памяти всех тех, кто его знал и кого он так любил», — отметили в общине.
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