Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)

В общей сложности зажгли почти 2 тысячи свечей. К мероприятию могли присоединиться все желающие.

Так символически в Днепре отметили вклад украинских военных в независимость Украины.

В сквере перед зданием ОГА зажженными свечами выложили гигантскую запись: «Свободные. Сильные. Несокрушимые». Рядом также изобразили трезубец.

В Днепре зажгли более 2 тысяч свечей.

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