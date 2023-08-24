Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)

В сквере перед зданием ОГА зажженными свечами выложили гигантскую запись: «Свободные. Сильные. Несокрушимые». Рядом также изобразили трезубец.
Так символически в Днепре отметили вклад украинских военных в независимость Украины.
В общей сложности зажгли почти 2 тысячи свечей. К мероприятию могли присоединиться все желающие.
Об этом сообщает Общественное.
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