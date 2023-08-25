У Дніпрі “підпалили” москву (ВІДЕО)

Хоч поки це візуалізація, але зазвичай думки матеріалізуються!

У Дніпрі вчора “підпалили” москву, щоправда, поки лише у візуалізації.

Так, на одному із будинків на вулиці Кондратюка транслювали з проектора відео з палаючою москвою.

Хто саме це зробив – невідомо, але місцеві мешканці були у захваті від такого. Багато хто фотографував москву у вогні.

Сподіваємося, що скоро це відео стане реальністю!

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