До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары

В конце августа в Украине пожарит африканская жара.
Это лето ознаменовалось рекордными температурами. В июле-августе мы пережили несколько волн мощной жары. Однако погода подготовила для нас подарок на прощание.
Так, жара вернется в Днепр в последние три дня августа. Температура поднимется до +30 уже в субботу, 26 августа, а пик придется на 28-30 августа. На Юге ужарит до +40. Не будет отставать и Днепропетровщина, где ожидается +35…+37.
По словам синоптиков, сейчас у нас царит масса свежего воздуха из Балтийского моря, а уже через несколько дней ветер подует со стороны Африки.
В некоторых регионах Украины снова ждут чрезвычайной пожарной опасности. Так что готовимся.
Наверное самый действенный способ – не выходить из дома. Особенно если есть кондиционер, который можно вкрутить на комфортные температуры. Если выйти надо, тогда надевайте легкую одежду из натуральных тканей, ходите в тени и пейте много воды.
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