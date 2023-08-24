Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары

Сегодня 21:23
просмотров

На Днепр движется последняя волна африканской жары в этом году.

Новости Днепра про До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары

В конце августа в Украине пожарит африканская жара.

Это лето ознаменовалось рекордными температурами. В июле-августе мы пережили несколько волн мощной жары. Однако погода подготовила для нас подарок на прощание.

Так, жара вернется в Днепр в последние три дня августа. Температура поднимется до +30 уже в субботу, 26 августа, а пик придется на 28-30 августа. На Юге ужарит до +40. Не будет отставать и Днепропетровщина, где ожидается +35…+37.

По словам синоптиков, сейчас у нас царит масса свежего воздуха из Балтийского моря, а уже через несколько дней ветер подует со стороны Африки.

В некоторых регионах Украины снова ждут чрезвычайной пожарной опасности. Так что готовимся.

Как уберечься от жары

Наверное самый действенный способ – не выходить из дома. Особенно если есть кондиционер, который можно вкрутить на комфортные температуры. Если выйти надо, тогда надевайте легкую одежду из натуральных тканей, ходите в тени и пейте много воды.

Читайте также:

Новости Днепра про До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жарыУкраїнська Новости Днепра про До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жарыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 20:44
Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)

В Днепре зажгли более 2 тысяч свечей.

Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины
Новости Днепра
Сегодня 20:00
Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины

В Покрове похоронят 56-летнего Михаила Коломойца.

Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра
Новости Днепра
Сегодня 19:23
Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра

В больницах Днепра лечат троих травмированных в результате ночного ракетного…

Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»
Новости Днепра
Сегодня 18:48
Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»

В Днепре разоблачили очередного "решала", который отмазывал людей от мобилизации.

Последние новости

Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)
Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)

В Днепре зажгли более 2 тысяч свечей.

Сегодня 20:44
2
просмотров
Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины
Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины

В Покрове похоронят 56-летнего Михаила Коломойца.

Сегодня 20:00
3
просмотров
Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра
Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра

В больницах Днепра лечат троих травмированных в результате ночного ракетного удара 24 августа.

Сегодня 19:23
6
просмотров
Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»
Цена вопроса – 14 тысяч долларов: житель Днепра зарабатывал на людях, которые стремились «откосить»

В Днепре разоблачили очередного "решала", который отмазывал людей от мобилизации.

Сегодня 18:48
4
просмотров
Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)
Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Днепряне дали вторую жизнь пластику!

Сегодня 18:29
5
просмотров
Человек 5-й год живет в больнице Днепра: его выписали, а он домой не хочет
Человек 5-й год живет в больнице Днепра: его выписали, а он домой не хочет

Курьезный случай произошел в одном из медучреждений Днепра.

Сегодня 17:49
4
просмотров
На улицах Днепра установили патриотические фортепиано: можно ли на них играть
На улицах Днепра установили патриотические фортепиано: можно ли на них играть

В Днепре ко Дню Независимости на разных локациях установили 5 фортепиано. Все они расписаны в патриотическом стиле.

Сегодня 17:33
6
просмотров
Как в Днепре бесплатно пройти маммографию в 2023 году и что для этого нужно
Как в Днепре бесплатно пройти маммографию в 2023 году и что для этого нужно

В профилактических целях врачи рекомендуют всем женщинам проходить маммографию. Для тех, кому уже исполнилось 40 лет, а также тех, кто моложе, но может находится в зоне риска – их прямые родственники болели раком, делать это необходимо каждый год. Женщинам в…

Сегодня 17:30
2
просмотров
Смогут ли открыть детсады в Днепре в 2023 году
Смогут ли открыть детсады в Днепре в 2023 году

В Днепре с 1 сентября заработают почти все школы, а вот с садиками все сложнее.

Сегодня 16:53
4
просмотров
В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось авто
В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось авто

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 16:51
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх