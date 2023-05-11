Спортсмен из Кривого Рога завоевал «золото» на турнире по тхэквондо

Тренер-преподаватель по тхэквондо С. Русия.

Об этом говорится на странице ДЮСШ №10 в соцсети.

В Италии состоялся Международный турнир з тхэквондо, в котором принял участие и воспитанник криворожской детско-юношеской спортивной школы № 10 Тимофей Гомонов, получивший «золотое» вознаграждение.

Поздравляем с высоким результатом и желаем новых побед!

Первенство континента по фитнесу и бодибилдингу проходит в испанском городе…

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре «заминировали» полсотни построек: что известно В Днепре в среду, 10 мая, проверяли сообщение о минировании почти 50 объектов. просмотров

В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая В четверг, 11 мая, в Днепре некоторые трамвайные маршруты будут работать с изменениями. просмотров

Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки Российские оккупанты в ночь на 11 мая обстреляли Никополь Днепропетровской области. просмотров

Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 мая ВСУ отразили 39 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка. просмотров

Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского 8 мая в Донецкой области, освобождая украинскую землю от российских оккупантов, погиб солдат Филипчук Даниил Евгеньевич. просмотров

Верим в ВСУ: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте Российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении. За сутки наши воины не потеряли ни одной из позиций. просмотров

Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности Днем 10 мая оккупанты били по Никополю и району из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников. просмотров