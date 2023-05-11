Спортсмен из Кривого Рога завоевал «золото» на турнире по тхэквондо

В Италии состоялся Международный турнир з тхэквондо, в котором принял участие и воспитанник криворожской детско-юношеской спортивной школы № 10 Тимофей Гомонов, получивший «золотое» вознаграждение.
Об этом говорится на странице ДЮСШ №10 в соцсети.
Спортсмен занял первое место среди кадетов в весовой категории 61 килограмм.
Тренер-преподаватель по тхэквондо С. Русия.
Читайте также:
Автор:
Поздравляем с блестящей победой!
Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
Первенство континента по фитнесу и бодибилдингу проходит в испанском городе…
Поздравляем с высоким результатом и желаем новых побед!
В Днепре в среду, 10 мая, проверяли сообщение о минировании почти 50 объектов.
В четверг, 11 мая, в Днепре некоторые трамвайные маршруты будут работать с изменениями.
Российские оккупанты в ночь на 11 мая обстреляли Никополь Днепропетровской области.
ВСУ отразили 39 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
8 мая в Донецкой области, освобождая украинскую землю от российских оккупантов, погиб солдат Филипчук Даниил Евгеньевич.
В Днепре 11 мая около сотни домов останутся без света.
Зонт сегодня не понадобится!
Российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении. За сутки наши воины не потеряли ни одной из позиций.
Днем 10 мая оккупанты били по Никополю и району из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников.
Следователи ГУНП в Днепропетровской области установили местонахождение нарколаборатории, которую фигуранты организовали в доме в одном из садовых обществ, и изъяли оборудование для изготовления психотропов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!