Погибла 14-летняя девочка: на Днепропетровщине на трассе столкнулись «Москвич» и Mercedes

Там столкнулись «Москвич» и Mercedes. К сожалению, в результате ДТП погибла 14-летняя Мария Леусенко.
Об этом сообщает издание Petropavlivka.city.
Отмечается, что Мария с папой, мамой, сводными братом и сестрой ехали в «Москвиче», девочка сидела на заднем сиденье. Когда их авто поворачивало на заправку, в него въехал Mercedes. Удар пришелся именно на ту сторону машины, где сидела Мария. Девочка погибла на месте.
Водитель Mercedes не пострадал.
Водителя «Москвича» и двух пассажиров — 18-летнюю девушку и 22-летнего парня — с травмами госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшей девочки. Светлая память!
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