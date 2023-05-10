Погибла 14-летняя девочка: на Днепропетровщине на трассе столкнулись «Москвич» и Mercedes

8 мая на трассе M-30 Знаменка - Луганск - Изварино между пгт Зализничное и пгт Петропавловка произошла авария.

Там столкнулись «Москвич» и Mercedes. К сожалению, в результате ДТП погибла 14-летняя Мария Леусенко.

Об этом сообщает издание Petropavlivka.city.

Отмечается, что Мария с папой, мамой, сводными братом и сестрой ехали в «Москвиче», девочка сидела на заднем сиденье. Когда их авто поворачивало на заправку, в него въехал Mercedes. Удар пришелся именно на ту сторону машины, где сидела Мария. Девочка погибла на месте.

Водитель Mercedes не пострадал.

Водителя «Москвича» и двух пассажиров — 18-летнюю девушку и 22-летнего парня — с травмами госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшей девочки. Светлая память!

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