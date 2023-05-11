“Золото” наше: спортсмен з Кривого Рогу переміг на турнірі з тхеквондо

В Італії відбувся Міжнародний турнір з тхеквондо, в якому участь прийняв і вихованець криворізької дитячо-юнацької спортивної школи № 10 Тимофій Гомонов, який здобув «золоту» винагороду.
Про це йдеться на сторінці ДЮСШ № 10 в соцмережі.
Спортсмен посів перше місце серед кадетів у ваговій категорії 61 кілограм.
Тренер-викладач з тхеквондо С. Русія.
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