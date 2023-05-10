В Днепре третью неделю разыскивают мужчину, которого в последний раз видели на кладбище

Был одет: голубая джинсовая куртка (как на фото), синие джинсы, бордовый свитер, желтые ботинки.
Особые приметы: имеет усы, татуировки: на левом плече в виде рисунка «русалка без хвоста», на правом плече большая роза со змеей, группа крови.
Иногда он может нуждаться в медицинской помощи и болеет сахарным диабетом.
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