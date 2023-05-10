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В Днепре третью неделю разыскивают мужчину, которого в последний раз видели на кладбище

Сегодня 12:18
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В Днепре продолжаются поиски Владимира Рындюка.

Новости Днепра про В Днепре третью неделю разыскивают мужчину, которого в последний раз видели на кладбище

В Днепре продолжают поиски Владимира Петровича Рындюка, связь с которым оборвалась еще 23 апреля. Волонтеры поисково-спасательного отряда Милена просят помощи у горожан.
 
Известно, что Владимир Петрович ушел из дома по улице Войцеховича. После обеда 23 апреля его видели на Ломишском кладбище и с тех пор его местонахождение ничего неизвестно.
 
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы.

Был одет: голубая джинсовая куртка (как на фото), синие джинсы, бордовый свитер, желтые ботинки.
Особые приметы: имеет усы, татуировки: на левом плече в виде рисунка «русалка без хвоста», на правом плече большая роза со змеей, группа крови.

Иногда он может нуждаться в медицинской помощи и болеет сахарным диабетом.

Новости Днепра про В Днепре третью неделю разыскивают мужчину, которого в последний раз видели на кладбище

 

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