У Дніпрі третій тиждень розшукують чоловіка, якого востаннє бачили на цвинтарі

У Дніпрі тривають пошуки Володимира Риндюка.

У Дніпрі продовжують пошуки Володимира Петровича Риндюка, зв’язок з яким обірвався ще 23 квітня. Волонтери пошуково-рятувального загону Мілена просять допомоги в містян.

Відомо, що Володимир Петрович пішов з дому на вулиці Войцеховича. По обіді 23 квітня його бачили на Ломіському кладовищі і з того часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, темне коротке волосся.

Був одягнений: блакитна джинсова куртка (як на фото), сині джинси, бордовий светр, жовті черевики. Особливі прикмети: має вуса, татуювання: на лівому плечі у вигляді малюнка “русалка без хвоста”, на правому плечі велика троянда зі змією, група крові. Іноді він може потребувати медичної допомоги та хворіє на цукровий діабет.

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