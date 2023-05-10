Сайт Дніпра Новини У Дніпрі третій тиждень розшукують чоловіка, якого востаннє бачили на цвинтарі У Дніпрі третій тиждень розшукують чоловіка, якого востаннє бачили на цвинтарі
У Дніпрі тривають пошуки Володимира Риндюка.
У Дніпрі
продовжують
пошуки Володимира Петровича Риндюка, зв’язок з яким обірвався ще 23 квітня. Волонтери пошуково-рятувального загону Мілена
просять
допомоги в містян.
Відомо, що Володимир Петрович пішов з дому на вулиці Войцеховича. По обіді 23 квітня його бачили на Ломіському кладовищі і з того часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, темне коротке волосся. Був одягнений: блакитна джинсова куртка (як на фото), сині джинси, бордовий светр, жовті черевики. Особливі прикмети: має вуса, татуювання: на лівому плечі у вигляді малюнка “русалка без хвоста”, на правому плечі велика троянда зі змією, група крові.
Іноді він може потребувати медичної допомоги та хворіє на цукровий діабет.
Читайте також:
Українська Яна Юхименко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 10:58
У Дніпрі рятували дитину.
Новини Дніпра
Сьогодні 10:30
Інженер з Дніпра допомагав росіянам. Йому винесли вирок.
Новини Дніпра
Сьогодні 10:10
Учора, 9 травня, о 14:10 на лінію «101» зателефонували стурбовані…
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та…