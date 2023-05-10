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  • У Дніпрі третій тиждень розшукують чоловіка, якого востаннє бачили на цвинтарі

У Дніпрі третій тиждень розшукують чоловіка, якого востаннє бачили на цвинтарі

Сьогодні 12:18
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У Дніпрі тривають пошуки Володимира Риндюка.

Новости Днепра про У Дніпрі третій тиждень розшукують чоловіка, якого востаннє бачили на цвинтарі

У Дніпрі продовжують пошуки Володимира Петровича Риндюка, зв’язок з яким обірвався ще 23 квітня. Волонтери пошуково-рятувального загону Мілена просять допомоги в містян. 
 
Відомо, що Володимир Петрович пішов з дому на вулиці Войцеховича. По обіді 23 квітня його бачили на Ломіському кладовищі і з того часу його місцезнаходження невідоме.
 
Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, темне коротке волосся.
Був одягнений: блакитна джинсова куртка (як на фото), сині джинси, бордовий светр, жовті черевики.
Особливі прикмети: має вуса, татуювання: на лівому плечі у вигляді малюнка “русалка без хвоста”, на правому плечі велика троянда зі змією, група крові.
 
Іноді він може потребувати медичної допомоги та хворіє на цукровий діабет.
 

Новости Днепра про У Дніпрі третій тиждень розшукують чоловіка, якого востаннє бачили на цвинтарі

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Новости Днепра про У Дніпрі третій тиждень розшукують чоловіка, якого востаннє бачили на цвинтаріУкраїнська

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