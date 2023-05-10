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У передмісті Дніпра на приватному подвір’ї повзала метрова змія (ФОТО)

Сьогодні 10:10
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Учора, 9 травня, о 14:10 на лінію «101» зателефонували стурбовані мешканці села Старі Кодаки.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра на приватному подвір'ї повзала метрова змія (ФОТО)

Вони повідомили, що на території їхнього подвір’я повзає величезна змія.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце, там в одній із господарських споруд вони виявили плазуна довжиною близько метра.

За допомогою спеціального інструмента співробітники ДСНС відловили змію. Її вивезли за межі населеного пункту.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра на приватному подвір'ї повзала метрова змія (ФОТО)

Важливо: зараз період активності змій, тому будьте уважні та дивіться під ноги!

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра на приватному подвір'ї повзала метрова змія (ФОТО)Українська Новости Днепра про У передмісті Дніпра на приватному подвір'ї повзала метрова змія (ФОТО)Русский

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