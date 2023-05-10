У передмісті Дніпра на приватному подвір’ї повзала метрова змія (ФОТО)

Вони повідомили, що на території їхнього подвір’я повзає величезна змія.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце, там в одній із господарських споруд вони виявили плазуна довжиною близько метра.
За допомогою спеціального інструмента співробітники ДСНС відловили змію. Її вивезли за межі населеного пункту.
Важливо: зараз період активності змій, тому будьте уважні та дивіться під ноги!
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