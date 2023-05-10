У Дніпрі знімали з дерева 9-річного хлопчика

У Дніпрі рятували дитину.

У вівторок, 9 травня, близько 3-ї години дня, до рятувальників надійшов виклик про дитину, яка не може самостійно спуститися з високого дерева.

Як виявилося, 9-річний хлопчик грався та заліз на дерево, але злізти самостійно не зміг. Усе сталося на вулиці Трансформаторній, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

Приїхавши на виклик, рятувальники забралися на дерево та зняли наляканого хлопчика. Рятували дитину 5 рятувальників ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рятувальників, яким довелося відловити змію, що повзала на приватному подвір’ї в Старих Кодаках. Плазун заліз в один із сараїв на приватному обійсті. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім цього, нещодавно з дерева знімали кішку. Пухнаста забралася на дерево на висоту 5 поверху та самостійно злізти не змогла.

Читайте також:

Українська

Автор: