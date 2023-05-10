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У Дніпрі знімали з дерева 9-річного хлопчика

Сьогодні 10:58
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У Дніпрі рятували дитину.

Новости Днепра про У Дніпрі знімали з дерева 9-річного хлопчика

У вівторок, 9 травня, близько 3-ї години дня, до рятувальників надійшов виклик про дитину, яка не може самостійно спуститися з високого дерева. 

Як виявилося, 9-річний хлопчик грався та заліз на дерево, але злізти самостійно не зміг. Усе сталося на вулиці Трансформаторній, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. 

Приїхавши на виклик, рятувальники забралися на дерево та зняли наляканого хлопчика. Рятували дитину 5 рятувальників ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі знімали з дерева 9-річного хлопчика

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рятувальників, яким довелося відловити змію, що повзала на приватному подвір’ї в Старих Кодаках. Плазун заліз в один із сараїв на приватному обійсті. На щастя, обійшлося без жертв. 

Крім цього, нещодавно з дерева знімали кішку. Пухнаста забралася на дерево на висоту 5 поверху та самостійно злізти не змогла. 

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Новости Днепра про У Дніпрі знімали з дерева 9-річного хлопчикаУкраїнська

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