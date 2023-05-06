Застрягла на висоті 5-ого поверху: у Дніпрі з дерева врятували кішку Жужу (ВІДЕО)

Про це повідомив Геннадій Корбан в своєму телеграм-каналі.
У суботу, 6 травня, на вулиці Новокримській рятували кішку. Жужа забралася на дерево та застрягла на висоті 5-ого поверху. Самостійно пухнаста спуститися не змогла.
Власниця домашньої улюблениця звернулася до комунальників, які за півгодини врятували пухнасту.
Бригада КП Дніпровський електротранспорт – водій Володимир Кириченко та електромонтер Валерій Моторя – впоралися із завданням за півгодини, – йдеться в повідомленні.
Подробиці у відео:
Нагадаємо, вчора надзвичайники рятували пса, який застряг головою в паркані.
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