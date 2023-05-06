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  • Застрягла на висоті 5-ого поверху: у Дніпрі з дерева врятували кішку Жужу (ВІДЕО)

Застрягла на висоті 5-ого поверху: у Дніпрі з дерева врятували кішку Жужу (ВІДЕО)

Сьогодні 20:47
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У Дніпрі врятували з дерева кішку.

Новости Днепра про Застрягла на висоті 5-ого поверху: у Дніпрі з дерева врятували кішку Жужу (ВІДЕО)

Про це повідомив Геннадій Корбан в своєму телеграм-каналі. 

У суботу, 6 травня, на вулиці Новокримській рятували кішку. Жужа забралася на дерево та застрягла на висоті 5-ого поверху. Самостійно пухнаста спуститися не змогла. 

Власниця домашньої улюблениця звернулася до комунальників, які за півгодини врятували пухнасту. 

Бригада КП Дніпровський електротранспорт – водій Володимир Кириченко та електромонтер Валерій Моторя – впоралися із завданням за півгодини, – йдеться в повідомленні. 

Подробиці у відео: 

Нагадаємо, вчора надзвичайники рятували пса, який застряг головою в паркані. 

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Новости Днепра про Застрягла на висоті 5-ого поверху: у Дніпрі з дерева врятували кішку Жужу (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Застрягла на висоті 5-ого поверху: у Дніпрі з дерева врятували кішку Жужу (ВІДЕО)Русский

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