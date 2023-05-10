В Днепре снимали с дерева 9-летнего мальчика

В Днепре спасали ребенка.

Во вторник, 9 мая, около 3 часов дня, к спасателям поступил вызов о ребенке, который не может самостоятельно спуститься с высокого дерева.

Как оказалось, 9-летний мальчик играл и забрался на дерево, но слезть самостоятельно не смог. Все произошло на улице Трансформаторной в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

Приехав на вызов, спасатели забрались на дерево и сняли испуганного мальчика. Спасали ребенка 5 сотрудников ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы рассказывали о спасателях, которым пришлось отловить ползавшую на частном дворе змею в Старых Кодаках. Пресмыкающийся залез в один из сараев на частном подворье. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, недавно с дерева снимали кошку. Пушистая забралась на дерево на высоту 5 этажа и самостоятельно слезть не смогла.

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