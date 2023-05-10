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10 травня деякі трамваї у Дніпрі змінять графік руху

Сьогодні 09:30
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У середу, 10 травня, три трамвайні маршрути закінчать свою роботу раніше.

Новости Днепра про 10 травня деякі трамваї у Дніпрі змінять графік руху

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут № 5

– від ж/м Західний о 19:28;

– від Університету науки і технологій о 20:28.

Маршрут № 12

– від площі Старомостової о 19:09;

– від заводу Металовиробів о 20:11.

Маршрут № 16

– від вулиці Ігоря Сікорського о 19:47;

– від вулиці Бориса Кротова о 20:15.

Також через ремонт колії трамваї № 6 та № 9 не курсуватимуть з 11:00 до 14:00.

Усі інші маршрути електротранспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийдуть 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

По місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 709 автобусів (з них 111 — великої місткості), повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради.

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