Війська РФ вночі атакували Дніпропетровську область “Шахедами”

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор знову направив на область дрони. Близько опівночі підрозділи повітряного командування “Схід” знищили 3 безпілотники. Вони приземлили “Шахеди”. Дякую ППО за цілодобове чергування”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.