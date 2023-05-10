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Війська РФ вночі атакували Дніпропетровську область “Шахедами”

Сьогодні 09:00
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Російські військові сьогодні вночі, 10 травня, атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе.

Новости Днепра про Війська РФ вночі атакували Дніпропетровську область

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор знову направив на область дрони. Близько опівночі підрозділи повітряного командування “Схід” знищили 3 безпілотники. Вони приземлили “Шахеди”. Дякую ППО за цілодобове чергування”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

 

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