Війська РФ вночі атакували Дніпропетровську область “Шахедами”

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Агресор знову направив на область дрони. Близько опівночі підрозділи повітряного командування “Схід” знищили 3 безпілотники. Вони приземлили “Шахеди”. Дякую ППО за цілодобове чергування”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.
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