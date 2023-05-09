У Дніпрі та області знову можливі підтоплення: помаранчевий рівень небезпеки

Усе через високу ймовірність підтоплень.
Так, у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області зазначили, що внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду є ймовірність затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді прирічкових населених пунктів на Кам’янському та Дніпровському водосховищах.
Рівень небезпеки – другий, помаранчевий.
Нагадаємо, з 15 квітня Дніпро та область потерпають від підтоплень. Станом на 18:00 9 травня всього на території Дніпропетровської області залишаються підтопленими:
З початку пропуску весняного водопілля підрозділами Головного управління відкачано 88 331 куб. м води.
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