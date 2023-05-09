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  • У Дніпрі та області знову можливі підтоплення: помаранчевий рівень небезпеки

У Дніпрі та області знову можливі підтоплення: помаранчевий рівень небезпеки

Сьогодні 18:47
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Із 9 до 11 травня у Дніпрі та області оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Новости Днепра про У Дніпрі та області знову можливі підтоплення: помаранчевий рівень небезпеки

Усе через високу ймовірність підтоплень.

Так, у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області зазначили, що внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду є ймовірність затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді прирічкових населених пунктів на Кам’янському та Дніпровському водосховищах.

Рівень небезпеки – другий, помаранчевий.

Нагадаємо, з 15 квітня Дніпро та область потерпають від підтоплень. Станом на 18:00 9 травня всього на території Дніпропетровської області залишаються підтопленими:

  • 39 будинків (7 – смт. Курилівка, Дніпровського району; 1 – м. Новомосковськ, Новомосковського району; 31 – с. Іллінка, Нікопольського району);
  • 55 територій приватних домоволодінь (2 – м. Дніпро; 22 – смт. Курилівка, Дніпровського району; 31 – с. Іллінка, Нікопольського району).

З початку пропуску весняного водопілля підрозділами Головного управління відкачано 88 331 куб. м води.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області знову можливі підтоплення: помаранчевий рівень небезпекиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області знову можливі підтоплення: помаранчевий рівень небезпекиРусский

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