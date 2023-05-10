На Дніпропетровщині під час демонтажу будинку загинув чоловік: що відомо

У вівторок, 9 травня, у селі Богданівка Павлоградського району стався нещасний випадок: там під час демонтажу будинку загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:31.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події, там вони встановили, що під час демонтажу будинку сталося падіння перекриття, внаслідок чого загинув 53-річний чоловік.

За допомогою спецобладнання фахівці ДСНС розпилили та підняли дерев’яну балку, з-під якої вилучили тіло загиблого.

До робіт залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної технік.

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