На Дніпропетровщині під час демонтажу будинку загинув чоловік: що відомо

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:31.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події, там вони встановили, що під час демонтажу будинку сталося падіння перекриття, внаслідок чого загинув 53-річний чоловік.
За допомогою спецобладнання фахівці ДСНС розпилили та підняли дерев’яну балку, з-під якої вилучили тіло загиблого.
До робіт залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної технік.
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