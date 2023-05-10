Жители многих поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

Сегодня, 10 мая, у многих жителей Днепра и окрестных поселков нет воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение поселков:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Также в связи с проведением аварийных работ без водоснабжения остались жители:
Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ остановлена ПНС на Донецком шоссе, поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня массово отключат свет.
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Александра Лучка
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