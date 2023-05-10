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Жители многих поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

Сегодня 11:39
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Сделайте на всякий случай запасы!

Новости Днепра про Жители многих поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

Сегодня, 10 мая, у многих жителей Днепра и окрестных поселков нет воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение поселков:

  • Мирное;
  • Дорогое;
  • Сурско-Литовское;
  • Новоалександровка;
  • Братское;
  • Ракшевка;
  • Волосское;
  • Каменка;
  • Ясное;
  • Диевка-2.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ без водоснабжения остались жители:

  • ул. Пятихатки;
  • ул. Баштанная;
  • ул. Опытная.

Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ остановлена ​​ПНС на Донецком шоссе, поэтому прекращено водоснабжение:

  • ул. Донецкое шоссе, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 144, 146, 148;
  • ул. Холодильная, 67, 69, 75, 79.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня массово отключат свет.

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