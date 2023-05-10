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  • В Днепропетровской области во время демонтажа дома погиб мужчина: что известно

В Днепропетровской области во время демонтажа дома погиб мужчина: что известно

Сегодня 11:03
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Во вторник, 9 мая, в селе Богдановка Павлоградского района произошел несчастный случай: там во время демонтажа дома погиб мужчина.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время демонтажа дома погиб мужчина: что известно

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:31.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия, там они установили, что во время демонтажа дома упало перекрытие, в результате чего погиб 53-летний мужчина. 

С помощью спецоборудования специалисты ГСЧС распылили и подняли деревянную балку, из-под которой изъяли тело погибшего.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время демонтажа дома погиб мужчина: что известно

К работам привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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